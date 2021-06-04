Menderes Plajları Sezona Hazır
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Menderes Plajları Sezona Hazır

Menderes Plajları Sezona Hazır
Bültenler - Haberler | Güncel

Menderes Belediyesi tarafından 43 kilometrelik sahil şeridinde özel araçlarla plaj temizliği ve düzenleme çalışması yapıldı.

Turizm'de marka olma yolunda çalışmalar yürüten Menderes Belediyesi bu kapsamda yaz aylarının gelmesiyle sahildeki çalışmalarına hız verdi. Belediye ekiplerince Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli plajlarında temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Kum temizleme ve kum düzenleme araçlarıyla yapılan çalışma sonrası plajlar sezona hazır hale getirildi.

Keyif ve huzurun adresi

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Sahil bölgemizde sezon hazırlığımız sürüyor. Fen işleri müdürlüğü ekiplerimiz ve temizlik işleri müdürlüğü ekiplerimiz tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında 43 kilometrelik sahil şeridimizde kum temizleme ve kum düzenleme araçlarımız plajlarımızda çalışmalarını gerçekleştiriyor. Turizm cenneti Menderes'imizde keyifle ve huzurla bir yaz sezonu için çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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