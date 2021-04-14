Menderes Ovası domates fidelerine kucak açtı
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Menderes Ovası domates fidelerine kucak açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Menderes Ovası domates fidelerine kucak açtı

Aydın'lı çiftçiler yeni sezon hazırlıkları devam ederken, domates üreticileri de fideleri Menderes Ovası'nın bereketli toprakları ile buluşturdu.

Aydın'lı çiftçiler yeni sezon hazırlıkları devam ederken, domates üreticileri de fideleri Menderes Ovası'nın bereketli toprakları ile buluşturdu. Kurak geçmesi beklenen sezonda üreticiler bir umutla domates fidelerinin dikimini gerçekleştirdi.

Aydın'da yaklaşık 2 bin 700 hektar alanda ekimi yapılan sofralık ve salçalık domates fidelerinin dikimi başladı. Yılda yaklaşık 165 bin ton domates üretiminin yapıldığı Menderes Ovası'nın bereketli topraklarında hummalı çalışmalar devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde, traktörlerle özel olarak hazırlanan arazilerde, işçiler ellerindeki domates fidelerini toprakla buluşturmaya başladı. Geçen sezon beklendiği gibi bir üretim sezonu geçirmediklerini ifade eden üreticiler, kurak geçmesi beklenen sezonda yine de umutlarını kaybetmeden üretime devam edeceklerini kaydetti.

"Su sıkıntısı olacak gibi ama üretime devam ediyoruz"

Menderes Ovası'nda 75 dönüm arazide salçalık domates üretimi gerçekleştirdiklerini ifade eden üreticilerden Veysel Şen, "Hayırlısıyla bu sene tarlaya indik. Geçen sezon çok kötüydü ama inşallah bu sene çok iyi olur. Bu sene su sıkıntısı da var. Yağmurlar beklediğimiz gibi yağmadı. Yer altı suyumuz da biterse korkumuz o. Geçen sene de aynı bu dönemde fidelerimizin dikimini gerçekleştirmiştik. Şu anda her şey güzel gidiyor, bir sıkıntımız yok, inşallah böyle devam eder. Bu diktiğimiz fidelerden elde edeceğimiz ürünlerimizi anlaşmalı olduğumuz işletmeye vereceğiz. Hükümetimizin çiftçiye sağlayacağı destekle inşallah işlerimiz daha iyi olacak" dedi.

"Yevmiye ücretinde artış bekliyorlar"

Arazide domates fidesi dikimi gerçekleştiren işçiler ise işlerin yerinde gittiğini ve böyle devam etmesi dileğinde bulunarak, geçen sene 60 TL olan yevmiye ücretlerinin bu yıl 70 TL olmasını beklediklerini dile getirdi. - AYDIN

Menderes Ovası domates fidelerine kucak açtı
Menderes Ovası domates fidelerine kucak açtı
Menderes Ovası domates fidelerine kucak açtı
Menderes Ovası domates fidelerine kucak açtı
Menderes Ovası domates fidelerine kucak açtı
Menderes Ovası domates fidelerine kucak açtı
Menderes Ovası domates fidelerine kucak açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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