Menderes orman yangını (4) BAKAN PAKDEMİRLİ: KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemilrli açıklama yaptı.

BAKAN PAKDEMİRLİ: KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemilrli açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İzmir Menderes Çamönü yangını kontrol altına alınmıştır. Ekiplerimiz büyük bir özveri ile diğer yangınlarımızı kontrol altına alma çalışmalarına devam ediyorlar. Lütfen uyarılarımızı dikkate alın. Ormanlarımızın geleceğimiz olduğunu unutmayın."

Kaynak: DHA