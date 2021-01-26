Menderes Nehri üzerindeki asırlık köprü yıkılıyor
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Menderes Nehri üzerindeki asırlık köprü yıkılıyor

26.01.2021 14:08 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:03
Menderes Nehri üzerindeki asırlık köprü yıkılıyor

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesindeki, asırlık Menderes Köprüsü'nün dayanıksız olduğu gerekçesiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce yerine yenisinin yapılması için 3 gün önce yıkımına başlandı.

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesindeki, asırlık Menderes Köprüsü'nün dayanıksız olduğu gerekçesiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce yerine yenisinin yapılması için 3 gün önce yıkımına başlandı.

Sarayköy ile Buldan ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan, Menderes Nehri üzerine kurulu Menderes Köprüsü'ne, Karayolları tarafından 'dayanıksız' olduğu yönünde rapor verildi. Kenarlarında çatlaklar olan asırlık köprünün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen 23 Ocak'ta iş makineleri ile yıkımına başlandı. Geçmişte çeşitli dönemlerde bakım ve onarımı yapılmış olmasına rağmen uzun yıllar araçların üzerinden geçtiği  köprünün zamana ve doğa koşullarına yenik düştüğü belirtildi. Köprünün yıkım çalışmasının bir hafta içinde tamamlanacağı bildirildi.

AK Partili Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş da yıkım çalışmalarına katılarak incelemelerde bulundu. Yıkım çalışmasının ardından yeni köprü yapımına başlanacağını belirten Özbaş, "Eski köprümüz 100 yıllık bir süredir nehrin üzerinde hizmet veriyordu. Yeni yapılacak köprü 86 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde olacak. Köprünün sağında ve solunda 1,5 metre genişliğinde yaya yolu ve araç trafiği çift şerit şeklinde devam edecek. Modern bir şekilde inşa edilecek Menderes Köprüsü 6 milyon 800 bin liraya mal olacak. Köprümüz müteahhit firmamızın hızlı çalışmasıyla 3 veya 4 ay içerisinde tamamlanacak" dedi. 

Köprübaşı Mahalle Muhtarı Yusuf Tatlı ise, "Mahallemizde bulunan köprümüz tarihe tanıklık etmiş bir köprüdür. Yıllardır ilçe halkımıza hizmet etmiştir. Son yıllarda yıprandığından dolayı yeni köprüye ihtiyaç duyuldu. Bu köprünün yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Menderes Nehri üzerindeki asırlık köprü yıkılıyor
Menderes Nehri üzerindeki asırlık köprü yıkılıyor
Menderes Nehri üzerindeki asırlık köprü yıkılıyor
Menderes Nehri üzerindeki asırlık köprü yıkılıyor
Menderes Nehri üzerindeki asırlık köprü yıkılıyor
Menderes Nehri üzerindeki asırlık köprü yıkılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ALİ OSMAN: O KÖPRÜ YÜZ YIL DA HA DAYANIRDI. KİME İHALE EDİYORSUNUZ YİNE.
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500
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