Menderes Nehri'nde kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
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Menderes Nehri'nde kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

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Menderes Nehri'nde kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Menderes Nehri'ne atladığı iddia edilen Durmuş Coşkun'u arama çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Menderes Nehri'ne atladığı iddia edilen Durmuş Coşkun'u arama çalışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Nazilli ilçesinde Menderes Nehri'ne atlayarak hayatına son vermek istediği iddia edilen 71 yaşındaki Durmuş Coşkun'u arama çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz Salı günü yaşanan olay sonrasında başlatılan çalışmalarda polis ve jandarma ekiplerinin nehir çevresindeki arama çalışmalarına Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Sualtı Grup Amirliği ve AFAD ekipleri de dahil oldu. AFAD ekipleri Yenipazar Donduran Köprüsü'nde dalgıç polislerle arama yaparken, kurbağa adamlar da botla nehre girerek su üstünden tarama gerçekleştirdi. Yaşlı adamın yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor. 3'üncü güne girilen çalışmalarda Coşkun'un izine rastlanılamazken, yakınlarının ise endişeli bekleyişi sürüyor. - AYDIN

Menderes Nehri'nde kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
Menderes Nehri'nde kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
Menderes Nehri'nde kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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