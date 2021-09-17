Menderes'in idamını fotoğraflayan Şenyüz: 15-20 gün uyuyamadım

MERHUM Başbakan Adnan Menderes'in, 17 Eylül 1961'de idam edilirken fotoğraflarını çeken dönemin Ordu Foto Film Merkezi Amiri, emekli astsubay İsmail Şenyüz (88) DHA'ya konuştu. Muğla'da yaşayan Şenyüz, "Menderes asıldıktan sonra dönerken çektiğim fotoğraf karesi gözümün önünden gitmedi. 15-20 gün uyuyamadığımı hatırlıyorum" dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gelini Saliha Şenyüz (66) ve torunu Ebru Şenyüz (28) ile yaşayan iki çocuk babası İsmail Şenyüz, yakın siyasetin kırılma anlarından olan merhum Başbakan Adnan Menderes'in idamıyla ilgili olarak DHA'ya açıklamalarda bulundu.