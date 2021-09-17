Menderes'in idamını fotoğraflayan Şenyüz: 15-20 gün uyuyamadım - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Menderes'in idamını fotoğraflayan Şenyüz: 15-20 gün uyuyamadım

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Menderes'in idamını fotoğraflayan Şenyüz: 15-20 gün uyuyamadım

MERHUM Başbakan Adnan Menderes'in, 17 Eylül 1961'de idam edilirken fotoğraflarını çeken dönemin Ordu Foto Film Merkezi Amiri, emekli astsubay İsmail Şenyüz (88) DHA'ya konuştu.

MERHUM Başbakan Adnan Menderes'in, 17 Eylül 1961'de idam edilirken fotoğraflarını çeken dönemin Ordu Foto Film Merkezi Amiri, emekli astsubay İsmail Şenyüz (88) DHA'ya konuştu. Muğla'da yaşayan Şenyüz, "Menderes asıldıktan sonra dönerken çektiğim fotoğraf karesi gözümün önünden gitmedi. 15-20 gün uyuyamadığımı hatırlıyorum" dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gelini Saliha Şenyüz (66) ve torunu Ebru Şenyüz (28) ile yaşayan iki çocuk babası İsmail Şenyüz, yakın siyasetin kırılma anlarından olan merhum Başbakan Adnan Menderes'in idamıyla ilgili olarak DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Şenyüz, gazetelerin Menderes'in hasta asılacağını yazdıklarını ifade edip, "Sağlıklı olduğunu fotoğraflarla tespit etmek için görevlendirildim. Akşam üzeri giderek, Yassıada komutanına çıktım, 'Şimdi uyuyor' dedi. Uyku saati değildi, anlayamamıştım. Ertesi sabah odasına gittiğimde, Menderes kahvaltı yapıyordu. Üzerinde pijamaları vardı. 'Bu kıyafetimle fotoğraf çektirmek istemiyorum' dedi. Çok kibar bir insandı. Beraberimdeki askerler, 'Fotoğrafları hanımına vereceğiz, seni hasta biliyorlar' diye ikna etti ve bir tane çektirdi" dedi.

'SAĞLIKLI OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN GARDİYANLARA KOLUNDAN ÇIKIN DENİLDİ'

İsmail Şenyüz, 'Menderes, kendisini muayene etmeye gelen sağlık heyetine 'Sizi bu vaziyette karşıladığım için üzgünüm' dedi. Kibarca onları karşıladı. Baştaki profesör 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Yakın arkadaşı Etem Menderes ile görüştürdüler. Ada Komutanı, Menderes'e 'Hazırlan, İmralı Adası'na gidiyoruz' dedi. Yağmurlu bir havada 2 hücumbotla adaya gittik. Adaya vardığımız zaman savcının odasına girdik. Savcı 'İdam kararını' Menderes'e tebliğ etti. Son sözünü sordular. 'Hayata veda edeceğim, çocuklarımı sevgi ve saygıyla anarım' dedi. Daha sonra imam ile 5 dakika görüştü. Görüşmenin ardından üzerine idam kararının yazılı olduğu gömlek giydirildi. Koluna 2 gardiyan girdi. Menderes'in sağlıklı olduğunu göstermek için gardiyanlara 'Kolundan çıkın' denildi. İdam sehpasına kadar bu şekilde yüründü" diye konuştu.

İsmail Şenyüz, Menderes'in idam sehpasını görünce nasıl bir tepki vereceğini merak ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakin bir şekilde sehpanın yanına gitti. Sehpanın üzerine çıkardılar ve son sözünü sordular. O anki heyecanla ne dediğini hatırlamıyorum. Sonradan 'Vatan sağ olsun' dediğini öğrendim. Savcının odasında bile söylediği kelimelerin çoğunu hatırlamıyorum. Kelime-i Şehadet getirdi.  Ayağının altındaki tabureyi çektiler ve idamı gerçekleşti. Menderes asıldıktan sonra dönerken çektiğim fotoğraf karesi gözümün önünden gitmedi. 15-20 gün uyuyamadım."


Menderes'in idamını fotoğraflayan Şenyüz: 15-20 gün uyuyamadım

Menderes'in idamını fotoğraflayan Şenyüz: 15-20 gün uyuyamadım

Menderes'in idamını fotoğraflayan Şenyüz: 15-20 gün uyuyamadım

Menderes'in idamını fotoğraflayan Şenyüz: 15-20 gün uyuyamadım

Menderes'in idamını fotoğraflayan Şenyüz: 15-20 gün uyuyamadım

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim

Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim

 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maltepe Kaymakamı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maltepe Kaymakamı' açıklaması

 Bulgaristan'da erken genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım'da yapılacak

Bulgaristan'da erken genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım'da yapılacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Gökhan Çıra Amelia Hamlin Eser Yenenler
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Menderes'in idamını fotoğraflayan Şenyüz: 15-20 gün uyuyamadım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 17:39:46. #1.17#