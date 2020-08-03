Menderes ilçesindeki orman yangınına karadan müdahale devam ediyor
Yangın alanından görüntü Yangına müdahale görüntüleri İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangını İZMİR (AA).- İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor.
03.08.2020 01:56 | Son Güncelleme: 03.08.2020 02:51
Yangın alanından görüntü
Yangına müdahale görüntüleri
İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangını
İZMİR (AA).- İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor.
İlçede dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda rüzgarla birlikte etkisini artırdı.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne kadar ilerledi.
Jandarma ekipleri yollarda güvenlik önlemleri aldı.
Bölgede bulunan 2 site yangının ilerlemesi nedeniyle boşaltılmıştı.
Kaynak: AA