Menderes Ilçesindeki Orman Yangını

İzmir'in Menderes ilçesinde yaklaşık bin hektar orman arazisinin zarar gördüğü yangının ardından, tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemelere göre yangında, önemli bölümü zeytinlik yaklaşık 200 dönüm tarım arazinin zarar gördüğü belirtildi.



Menderes'te 1 Temmuz'da makilik alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları devam ederken, zarar gören arazide hasar tespit ve temizleme süreci başladı.



Menderes Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, araziye çıkarak, hasar tespit çalışması yaptı. Yetkililerden alınan bilgiye göre yangında başta zeytin, badem ve armut ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 200 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Süs bitkileri üretiminin de yapıldığı bölgede bir sera tamamen yandı.



Yangında bir traktör ve minibüsle çok sayıda arı kovanın tamamen yandığı gözlendi.



Yangında 3 dönüm meyve bahçesinin bir dönümünün tamamen yandığını belirten üretici Ali Akkaya, 50 zeytin, 35 meyve ağacının yandığını, zararının yaklaşık 50 bin lira olduğunu söyledi.



Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınında, 1 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde makilik arazide başlayan ve çevredeki ormana sıçradıktan sonra geniş bir alanda etkili olan yangın için havadan ve karadan söndürme çalışması başlatılmıştı.