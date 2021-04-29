Menderes Evde Belediye Görevde

Menderes Belediyesi tam kapanma sürecinde tüm ekipleriyle birlikte çalışmalarını sürdürecek.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek tam kapanma sürecinde Menderes Belediyesi tam kapasiteyle çalışmaya devam edecek. 17 günlük süreçte belediye hizmetleri aksamadan sürecek.

Vatandaşın yanında

Kapanma sürecinde vatandaşlar talep ve şikayetlerini 0232 700 00 00'dan 5000-5001-5002 numaralı telefonlara veya 0530 708 47 47 WhatsApp İhbar Hattı'na iletebilecekler.

Sahada olacağız

Tam kapanma sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların aralıksız süreceğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 17 gün süreyle yaşanacak tam kapanmada tüm ekiplerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız bu zorlu günleri birlik ve beraberlik içerisinde en iyi şekilde atlatmak. Vatandaşlarımız bizlere iletişim merkezimiz veya WhatssApp İhbar Hattımızdan ulaşarak talep ve şikayetlerini iletebilir. Sahada olarak Menderesli hemşehrilerimiz için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler