Menderes'e yeni parklar
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Menderes'e yeni parklar

18.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:02
Menderes'e yeni parklar

Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirilen park yapım çalışmaları kapsamında son 2 yılda 14 yeni park Menderes'e kazandırıldı.

Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirilen park yapım çalışmaları kapsamında son 2 yılda 14 yeni park Menderes'e kazandırıldı.

Menderes Belediyesi tarafından ilçe geneline yeni sosyal yaşam alanlarının kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son 2 yılda toplam 14 yeni park Menderes'e kazandırıldı. Mevcut parklarında yenileme, bakım ve onarım çalışmaları ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Her yaşa uygun

Yeni parklara oyun gruplarının yanı sıra fitness alanı, yürüyüş yolları, basketbol sahası gibi çeşitli spor dallarıyla ilgili alanlarda kazandırılıyor. Projelerde çocukların ve ailelerin keyifle vakit geçirebilmesi amaçlanırken, yeşile alana da büyük önem veriliyor. Tüm parklar çimlendirme çalışmasının yanı sıra çeşitli çiçek ve ağaçlarla donatılıyor.

Çalışmalar sürecek

Menderes için özverili çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Göreve geldiğimizde sosyal alanlarıyla dikkat çeken bir ilçe için çalışacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüzü de tutuyor ve Menderes'imizin dört bir noktasına yeni projeler kazandırıyoruz. Sahil bölgemize kazandırdığımız sosyal yaşam alanlarının yanı sıra ilçe genelinde yaptığımız parklarımız ile her yaştan vatandaşımızın keyifle vakit geçireceği alanları yaratıyoruz. Park ve bahçeler müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından 2 yılda toplam 14 yeni parkı Menderes'imize kazandırdık. Birçok parkımızda da yenileme, bakım ve onarım çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalarımız devam edecek, ilçemizin her noktasına yeni projeler kazandırmayı sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR

Menderes'e yeni parklar
Menderes'e yeni parklar
Menderes'e yeni parklar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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