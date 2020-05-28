Menderes Belediyesinin dağıttığı seccadedeki logoya tepki
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Menderes Belediyesinin dağıttığı seccadedeki logoya tepki

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, Menderes Belediyesi'nin vatandaşlara dağıttığı seccadelere belediye logosunun basılmasına tepki gösterdi.

Menderes Belediyesinin dağıttığı seccadedeki logoya tepki
28.05.2020 14:29 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:29

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, Menderes Belediyesi'nin vatandaşlara dağıttığı seccadelere belediye logosunun basılmasına tepki gösterdi.

Artcı, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin insanların dini duygularına hitap etmek istediğini ancak bu işi "ellerine yüzlerine bulaştırdıklarını" savundu.

Seccadelere büyük bir belediye logosunun basıldığını ifade eden Artcı, şunları kaydetti:

"Reklam yapsınlar tabi ama Allah huzurunda secdeye varılan yerde değil. Bu konuda hassasiyet göstermeyen kim olursa olsun karşısındayız. Kendilerine gelince de mubah sanmasınlar.

Bir kenarına, 'Menderes Belediyesi'nin hediyesidir' yazısı iliştirmek var, seccadenin tüm yüzeyinde kendi reklamını yapmak var. Milletin hassasiyetleri üzerinden bu kadar odak haline geldikleri bugünlerde, üstüne bir de bu pervasızlıkları tuz biber oldu. Taş üstüne taş koymuyor, hata üstüne hata yapıyorlar. Yine de beceriksizlikte, insanları kutuplaştırmakta, yapılan işi bozup yıkmakta ve daha nice yanlışta gösterdikleri tutarlılığı tebrik ediyoruz. "

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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