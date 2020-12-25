Menderes Belediyesinden öğrencilere yılbaşı hediyesi
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Menderes Belediyesinden öğrencilere yılbaşı hediyesi

25.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:48
Menderes Belediyesinden öğrencilere yılbaşı hediyesi

Menderes Belediyesi tarafından 1. sınıf öğrencilerine hijyen konulu hikaye kitabı ve hijyen seti hediye edildi.

Menderes Belediyesi tarafından 1. sınıf öğrencilerine hijyen konulu hikaye kitabı ve hijyen seti hediye edildi.

Menderes Belediyesi'nin farkındalık projesi kapsamında hayata geçirdiği kitap dağıtımları devam ediyor. Daha önce lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere eğitim kitapları hediye edilirken, yeni yıl öncesi ilköğretim okulu öğrencileri de unutulmadı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hikaye kitabının yanı sıra öğrencilere hijyen seti de hediye ediliyor.

İlçeye özel olarak bastırılan kitapta yakın arkadaş olan Poli ve Ena'nın hikayesi anlatılıyor. Menderes'te geçen hikayede hijyenin önemi ve hijyen kuralları ana mesaj olarak veriliyor. İki arkadaşın macerasında salgın sürecinde dikkat edilmesi gereken maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekiliyor.

Projeyle ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Salgın sürecinde okullarından ayrı kalan ilköğretim öğrencilerimiz için hazırladığımız hikaye kitabımızı çocuklarımızla buluşturmaya başladık. Hijyenin öneminin ve hijyen kurallarının anlatıldığı kitabımızın dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu kitap Menderesli çocuklarımız için özel olarak hazırlandı. Kitabın içeriği ilçemizde geçiyor. Çocuklarımızın kendi yaşam alanlarında geçen bir hikayeyle hijyen kurallarına dikkat etmeleri için özel bir çalışma gerçekleştirdik. Ekiplerimiz, çocuklarımızın evlerine giderek hikaye kitabını hediye ediyor. Kitabın yanında çocuklarımıza hijyen seti de hediye ediyoruz. Çocuklarımızın her zaman yanındayız, onlar için farkındalık projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Menderes Belediyesinden öğrencilere yılbaşı hediyesi
Menderes Belediyesinden öğrencilere yılbaşı hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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