Menderes Belediyesi tam kapanmada hizmetleri aksatmayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Menderes Belediyesi tam kapanmada hizmetleri aksatmayacak

Menderes Belediyesi tam kapanmada hizmetleri aksatmayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüsü ile mücadele kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek tam kapanma sürecinde Menderes Belediyesi, tam kapasiteyle çalışmaya devam edecek.

Korona virüsü ile mücadele kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek tam kapanma sürecinde Menderes Belediyesi, tam kapasiteyle çalışmaya devam edecek. 17 günlük süreçte belediye hizmetleri aksamadan sürecek.

17 günlük tam kapanma sürecinde Menderes Belediyesi ekipleri sahada olacak. Kapanma sürecinde vatandaşlar talep ve şikayetlerini, 0232 700 00 00 numaralı telefondan dahili 5000-5001-5002 arayarak veya 0530 708 47 47 WhatsApp İhbar Hattına iletebilecek.

Tam kapanma sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların aralıksız süreceğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 17 gün süreyle yaşanacak tam kapanmada tüm ekiplerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız; bu zorlu günleri birlik ve beraberlik içerisinde en iyi şekilde atlatmak. Vatandaşlarımız bizlere iletişim merkezimiz veya WhatssApp İhbar Hattımızdan ulaşarak talep ve şikayetlerini iletebilir. Sahada olarak Menderesli hemşehrilerimiz için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Menderes Belediyesi tam kapanmada hizmetleri aksatmayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Adalet Bakanlığı, kapanma nedeniyle yazılı ve sözlü sınavları erteledi
Adalet Bakanlığı, kapanma nedeniyle yazılı ve sözlü sınavları erteledi
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Feyza Aktan Özcan Deniz
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Menderes Belediyesi tam kapanmada hizmetleri aksatmayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:12:05. #1.14#

title