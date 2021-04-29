Menderes Belediyesi tam kapanmada hizmetleri aksatmayacak

Korona virüsü ile mücadele kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek tam kapanma sürecinde Menderes Belediyesi, tam kapasiteyle çalışmaya devam edecek.

Korona virüsü ile mücadele kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek tam kapanma sürecinde Menderes Belediyesi, tam kapasiteyle çalışmaya devam edecek. 17 günlük süreçte belediye hizmetleri aksamadan sürecek.

17 günlük tam kapanma sürecinde Menderes Belediyesi ekipleri sahada olacak. Kapanma sürecinde vatandaşlar talep ve şikayetlerini, 0232 700 00 00 numaralı telefondan dahili 5000-5001-5002 arayarak veya 0530 708 47 47 WhatsApp İhbar Hattına iletebilecek.

Tam kapanma sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların aralıksız süreceğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 17 gün süreyle yaşanacak tam kapanmada tüm ekiplerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız; bu zorlu günleri birlik ve beraberlik içerisinde en iyi şekilde atlatmak. Vatandaşlarımız bizlere iletişim merkezimiz veya WhatssApp İhbar Hattımızdan ulaşarak talep ve şikayetlerini iletebilir. Sahada olarak Menderesli hemşehrilerimiz için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı