Menderes Belediyesi'nin hukuk işleri müdürüne 'rüşvet' gözaltısı
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Menderes Belediyesi'nin hukuk işleri müdürüne 'rüşvet' gözaltısı

Menderes Belediyesi'nin hukuk işleri müdürüne 'rüşvet' gözaltısı
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Menderes Belediyesi'nde hukuk işleri müdürü olan A.Ş., rüşvet olarak 2 tablet bilgisayar aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İZMİR'in Menderes Belediyesi'nde hukuk işleri müdürü olan A.Ş., rüşvet olarak 2 tablet bilgisayar aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. 

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran kişi, Menderes Belediyesi'nin hukuk işleri müdürü A.Ş.'nin rüşvet olarak 2 tablet bilgisayar aldığını iddia etti. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Menderes Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah A.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen A.Ş., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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