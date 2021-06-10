Menderes Belediyesi'nin hukuk işleri müdürüne 'rüşvet' gözaltısı

İZMİR'in Menderes Belediyesi'nde hukuk işleri müdürü olan A.Ş., rüşvet olarak 2 tablet bilgisayar aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İZMİR'in Menderes Belediyesi'nde hukuk işleri müdürü olan A.Ş., rüşvet olarak 2 tablet bilgisayar aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran kişi, Menderes Belediyesi'nin hukuk işleri müdürü A.Ş.'nin rüşvet olarak 2 tablet bilgisayar aldığını iddia etti. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Menderes Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah A.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen A.Ş., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can