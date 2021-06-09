Menderes Belediyesi hukuk işleri müdürü rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı
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Menderes Belediyesi hukuk işleri müdürü rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

İzmir'de Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü A.Ş, rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.

İzmir'de Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü A.Ş, rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü A.Ş. hakkında yakalama kararı verdi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ş'nin belediyedeki odasında arama yaptı.

Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Menderes Belediyesi hukuk işleri müdürü rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı
Menderes Belediyesi hukuk işleri müdürü rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı
Menderes Belediyesi hukuk işleri müdürü rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı
Menderes Belediyesi hukuk işleri müdürü rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
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