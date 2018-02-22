Menbiç'te YPG'li Teröristlerin Askeri Eğitim Görüntüleri Ortaya Çıktı

ABD ve Türkiye'yi karşı karşıya getiren Menbic'ten gelen son fotoğraflar, YPG'li teröristlerin halen ilçede hakim olduğunu gösteriyor.

YPG BAYRAKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Askeri eğitimden geçiren onlarca militanın yer aldığı karelerde, YPG bayrakları dikkat çekiyor.

TİİLERSON, İLK ELE ALINACAK KONU MENBİÇ DEMİŞTİ

Geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara ve Washington'ın anlaşmaya vardığını belirterek ilk ele alınacak konunun Menbiç olduğunu söylemişti. Ankara, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerin derhal Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istiyor. Washington'a teklif edilen hamleler arasında, Amerikan ve Türk askerlerinin Menbiç'te birlikte konuşlanması da var.

ABD, TÜRKİYE'NİN KARŞI ÇIKMASINA RAĞMEN YPG İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

ABD, iç savaş ülkesi Suriye'de Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen yıllardır YPG ile işbirliği yapıyor.

YPG'liler, 2016 yazında bir diğer terör örgütü DEAŞ'ın çıkarıldığı Menbic'e yerleşti ve Washington defalarca söz vermesine rağmen YPG'lilerin ilçeden ayrılmasını sağlamadı.

BATI VE KUZEY CEPHELERİNDE HATLAR BİRLEŞTİ

Türkiye'nin 20 Ocak'ta başlattığı Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı bugün itibariyle 34. gününü dolduruyor. Onlarca belde ve köyü YPG'li teröristlerden kurtaran Türk özel kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, batı ve kuzey cephelerinde hatları birleştirdi.

Afrin'de sıkışan terör örgütü, Menbic üzerinden çok sayıda militanını operasyon bölgesine sevk etti.