Menajerimi Ara yeni sezon 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 7. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim? Menajerimi Ara konusu

Menajerimi Ara Star TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Menajerimi Ara 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 7. bölüm kesintisiz izle!

Star TV ekranlarında başlayan Menajerimi Ara dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konusu ne merak edildi. Menajerimi Ara 7. bölüm izle! Menajerimi Ara 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış, Dicle'ye; "gitme, benimle kal" dediğinde Dicle'nin kafası karışır. Beren ise Dicle ve Barış'ın yakınlaşmasından huzursuz olmuştur. Ajansı almak için Ceylan'la görüşen Kıraç çok heyecanlıdır. Diğer menajerler bu durum karşısında Kıraç kadar hevesli değildir.

Rıza Kocaoğlu, rol aldığı diziden bir film çekimi için kısa süreliğine ayrılır. Ancak Rıza, yeni filminin çekimi başlamak üzereyken Feris'i çok şaşırtacak bir şey yapar. Bu esnada Boran Kuzum da çok istediği bir filmin oyuncu seçmelerine hazırlanmaktadır. Çınar, ne yazık ki aşırı heyecanlanan Boran'ı sakinleştirmekte zorlanır.

Mayda, Kıraç'a ajansı satın aldığında Dicle'yi işten çıkarması konusunda baskı yapar. Kıraç bu konuda ne yapacağını şaşırmış haldedir. Dicle'nin kaderi şimdi ajansın yeni sahibinin ellerindedir.

MENAJERİMİ ARA 6. BÖLÜM İZLE...



MENAJERİMİ ARA 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Menajerimi ara bugün 6 Ekim akşam saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Fragman yayınladığında haber vereceğiz. Takipte kalabilirsiniz.

MENAJERİMİ ARA 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Menajerimi ara dizisinin yeni bölümü bu akşam 6 Ekim Salı 2020 günü saat 20:00 'da ekranlara gelecek.