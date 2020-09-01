Menajerimi Ara yeni bölüm tek parça full izle! Menajerimi Ara 2. bölümde bölümünde neler olacak? Menajerimi Ara 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara, yeni bölümleriyle Star TV'de ekrana geliyor. Call My Agent adlı diziden uyarlanan Menajerimi Ara'nın kadrosunda ünlü isimler yer alıyor. Peki, Menajerimi Ara 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 2. bölümde bölümünde neler olacak? Menajerimi Ara yeni bölüm tek parça full izle!

Birçok başarılı ismi bünyesinde barındıran Menajerimi Ara, bir uyarlama dizidir. 25 Ağustos günü ilk bölümü ile Star TV'de izleyici karşısına çıktı. 2. Bölümü ile ekrana gelen Menarim Ara dizisinin 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edilyor. Menajerimi Ara konusu nedir? Menajerimi Ara 2. bölümde bölümünde neler olacak? Menajerimi Ara 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara yeni bölüm tek parça full izle!

MENAJERİMİ ARA 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diziseverlerin heyecanla beklediği Menajerimi Ara dizisi sonunda 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

MENAJERİMİ ARA 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Star'da yakında seyircisi ile buluşacak olan 'Menajerimi Ara'nın ikinci tanıtımı yayınlandı. Çok yakında Star TV ekranında yayınlanacak dizinin yeni tanıtımında seyirci menajerlerin dünyasına adım atan Dicle'nin (Ahsen Eroğlu) hikayesine tanık oluyor.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle heyecanla beklenen 'Menajerimi Ara' dizisinin geri sayımı devam ediyor.

Yayınlanan yeni tanıtımda İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor.

Ali Bilgin'in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan 'Menajerimi Ara' dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşıyacak.

Çok yakında Star TV ekranında seyirciyle buluşacak dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

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MENAJERİMİ ARA KONUSU

Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…

Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans'ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle'yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle'nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris'in ona yaptığı iş teklifini kabul eder. Şimdi Kıraç bunu duyduğunda neler olacak?