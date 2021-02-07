Menajerimi Ara: Peride kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Peride karakterini canlandıran Ayşenil Şamlıoğlu kimdir?

Star Tv'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Menajerimi Ara dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Menajerimi Ara oyuncuları merak ediliyor. Menajerimi Ara: Peride kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Peride karakterini canlandıran Ayşenil Şamlıoğlu kimdir?

Ayşenil Şamlıoğlu'nun da kadrosunda yer aldığı Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Menajerimi Ara oyuncuları merak ediliyor. Menajerimi Ara: Peride kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Peride karakterini canlandıran Ayşenil Şamlıoğlu kimdir? İşte detaylar haberimizde...

MENAJERİMİ ARA: PERİDE KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

Menajerimi Ara dizisinde Peride karakterini " Ayşenil Şamlıoğlu " canlandırıyor. Ayşenil Şamlıoğlu'nun dizideki karakterinin adı "Peride"dir.

MENAJERİMİ ARA: AYŞENİL ŞAMLIOĞLU KİMDİR?

Ayşenil Şamlıoğlu, (d. 20 Mart 1956 - İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen ve yazardır.

1974 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Fakültesine giren sanatçı, öğrenimini yarıda bırakarak Almanya'ya gitti ve Frankfurt'ta dil eğitimi aldı. Burada tiyatro ile ilgilenen Şamlıoğlu, amatör tiyatro topluluklarıyla çalışmalara katıldı. Türkiye'ye döndükten sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesinde eğitim gören Ayşenil Şamlıoğlu, ikinci kez eğitimini yarıda bırakarak Anadolu Ajansı'nda bir yıl süreyle çalışmasının yanında, özel bir reklam ajansında da çizimle ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü mezunu olan Şamlıoğlu, 1982 yılında Adana Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak göreve başladı.

1988 - 1989 yıllarında Hacettepe Üniversitesinde tiyatro dersleri veren sanatçı, bir dönem Devlet Tiyatroları Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Tunç Başaran tarafından senaryolaştırılan ve yönetilip filme alınan Kaçıklık Diploması adlı bir eser yazan Ayşenil Şamlıoğlu'nun, asıl tanınışı Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri adlı dizilerdeki rolleriyle oldu. Yol Arkadaşım dizisinde canlandırdığı "Hafize" karakteri ile daha geniş kesimlerce tanındı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda ve Semaver Kumpanya gibi özel tiyatro topluluklarında da çalışan sanatçı, yönetmenlikle oyunculuğu bir arada yürütmektedir. Şamlıoğlu, 29 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi.

Sanatçı aynı zamanda eski Sayıştay Başkanı Servet Şamlıoğlu'nun kızıdır. 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır.

FİLMLER

İşe Yarar Bir Şey : Pelin Esmer - 2017 Gülistan

Sen Aydınlatırsın Geceyi : Onur Ünlü - 2013 Kız Şevket

Eyyvah Eyvah 3 : Hakan Algül - 2013 Necla

Eyyvah Eyvah 2 : Hakan Algül - 2010 Necla

Prensesin Uykusu : Çağan Irmak - 2010

Ay Lav Yu: Sermiyan Midyat - 2009

Meleğin Sırları : Aclan Büyüktürkoğlu- 2008

Sınav : Ömer Faruk Sorak - 2006

İnşaat : Ömer Vargı - 2003

O da Beni Seviyor : Barış Pirhasan - 2001

Kaçıklık Diploması : Tunç Başaran - 1998

DİZİLER

Menajerimi Ara (2020)

Hizmetçiler (2020)

Jet Sosyete (2018-2020)

Tatlı İntikam (2016)

Kocamın Ailesi (2014)

Medcezir (2014)

Bebek İşi (2013)

Galip Derviş (2013)

Aldırma Gönül (2013)

Kötü Yol (2012)

Bizim Yenge (2011)

Sen de Gitme (2011)

Çakıl Taşları (2010)

Yol Arkadaşım (2008)

Fikrimin İnce Gülü (2007)

Kabuslar Evi: "Gece Gelen Arkadaşlar" (2006)

İlk Aşkım (2006)

Taşların Sırrı (2006)

Doktorlar (2006)

Nefes Nefese (2005)

Avrupa Yakası (2004)

Bizim Evin Halleri (2000)

Ferhunde Hanımlar (1993)

ÖDÜLLERİ

1988, Afife Jale filminde Kınar Hanım rolü ile Sanat Kurumu'nun En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü

1997, Benimkinin Adı Regine (Pierre Ray), Sanat Kurumu Yılın Yönetmeni Ödülü

1998, Kozalar (Adalet Ağaoğlu), İsmet Küntay En İyi Reji Ödülü

1998, Ölüler Konuşmak İster (Melih Cevdet Anday), İsmet Küntay En İyi Reji Ödülü

2000, Pazartesi Perşembe (Musahipzade Celal), İsmet Küntay En İyi Reji ödülü

2000, Pazartesi Perşembe (Musahipzade Celal), Çırağan Lions Kulübü - Türkan Kahramankaptan En İyi Yapım ödülü

2000, Pazartesi Perşembe (Musahipzade Celal), Sanat Kurumu En İyi Yapım ödülü

2000, Pazartesi Perşembe (Musahipzade Celal), Eleştirmenler Birliği En iyi Reji Ödülü

2000, İstanbul Şehir Tiyatroları, Gayrı Resmi Hürrem (Özen Yula), Afife En Başarılı Yönetmen Ödülü