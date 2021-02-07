Menajerimi Ara: Feris kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Feris karakterini canlandıran Canan Ergüder kimdir?

Star Tv'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Menajerimi Ara dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Menajerimi Ara oyuncuları merak ediliyor. Menajerimi Ara: Feris kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Feris karakterini canlandıran Canan Ergüder kimdir?

Canan Ergüder'in de kadrosunda yer aldığı Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Menajerimi Ara oyuncuları merak ediliyor. Menajerimi Ara: Feris kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Feris karakterini canlandıran Canan Ergüder kimdir? İşte detaylar haberimizde...

MENAJERİMİ ARA: FERİS KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini " Canan Ergüder " canlandırıyor. Canan Ergüder 'in dizideki karakterinin adı "Feris "tır.

MENAJERİMİ ARA: CANAN ERGÜDER KİMDİR?

Canan Ergüder (d. 15 Temmuz 1977, İstanbul), Türk oyuncu.

Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra tiyatro eğitimine Franklin and Marshall College'da başlayıp, daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti. Ayrıca London Academy of Music and Dramatic Arts Shakespeare Atölyesi'ne katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu.

Ergüder, en son Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı televizyon dizisinde rol almış, fakat yeni bir projede yer almak için (Atlılar) diziden ayrılmıştır. Ancak proje iptal olmuştur. 2015 yılına kadar Türk Gönül TV'nin Hafta Sonu Haberleri sunucusu Doğa Rutkay'ın tayini çıkınca Canan Ergüder sunmaya başlamıştır.

Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızıdır.

25 Ağustos 2020'de Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandırmaya başladı.

TİYATRO

2013 - Nehir - (Jez Butterworth), Oyun Atölyesi

2010 – Fırtına- "Caliban/Ferdinand" Uluslararasi istanbul Tiyatro Festivali

2010 – Bomba - "Garson Kız" - Garaj İstanbul/ IKSV Salon

2009-2012 – Bayrak - "Kadın" - Garaj İstanbul/ Muammer Karaca/ KREK

2007 - The Patient Therapist- "Sydney"- The Chernuchin Theater

2004 - Rattlesnake - "Jessie"-The Workshop Theater Co.

2004 - Graceland-"Donnie' n' Marie"-The Connelly Theater

2004 - Graceland-"Donnie' n' Marie"-The Workshop Theater Co.

2001 - Anthony & Cleopatra-"Charmian"-Expanded Arts

2001 - The Median Line-"Kate"-Access Theatre

2000 - The Median Line-"Kate"-Grove Street Playhouse

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2015 - Dar Elbise (Sinema Filmi)

2014 - Son Umut (Sinema Filmi)

2014 - Güllerin Savaşı (Gülfem) (TV Dizisi)

2013 - Galip Derviş (Leyla Gürsoy) (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2012 - Atlılar (Seslendirme) (TV Dizisi)

2011 - Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm (Savcı Esra) (Sinema Filmi)

2011 - Babam İçin (Mina Bilic) (Sinema Filmi)

2010 - 2011 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Savcı Esra) (TV Dizisi)

2007 - 2008 - Binbir Gece (Eda) (TV Dizisi)

2007 - Bıçak Sırtı (Serra) (TV Dizisi)