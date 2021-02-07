Menajerimi Ara: Emrah kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Emrah karakterini canlandıran Semi Sırtıkkızıl kimdir?

Star Tv'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Menajerimi Ara dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Menajerimi Ara oyuncuları merak ediliyor. Menajerimi Ara: Emrah kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Emrah karakterini canlandıran Semi Sırtıkkızıl kimdir?