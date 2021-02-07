Menajerimi Ara: Emrah kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Emrah karakterini canlandıran Semi Sırtıkkızıl kimdir?
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Menajerimi Ara: Emrah kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Emrah karakterini canlandıran Semi Sırtıkkızıl kimdir?

07.02.2021 19:37 | Son Güncelleme: 07.02.2021 19:41
Menajerimi Ara: Emrah kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Emrah karakterini canlandıran Semi Sırtıkkızıl kimdir?

Star Tv'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Menajerimi Ara dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Menajerimi Ara oyuncuları merak ediliyor. Menajerimi Ara: Emrah kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Emrah karakterini canlandıran Semi Sırtıkkızıl kimdir?

Semi Sırtıkkızıl'ın da kadrosunda yer aldığı Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Menajerimi Ara oyuncuları merak ediliyor. Menajerimi Ara: Emrah kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Emrah karakterini canlandıran Semi Sırtıkkızıl kimdir? İşte detaylar haberimizde...

MENAJERİMİ ARA: EMRAH KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

Menajerimi Ara dizisinde Emrah karakterini " Semi Sırtıkkızıl " canlandırıyor. Semi Sırtıkkızıl'ın dizideki karakterinin adı "Emrah"tır.

MENAJERİMİ ARA: SEMİ SIRTIKKIZIL KİMDİR?

Tiyatro ve dizi film oyuncusu. 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunudur. Tiyatro kökenli bir oyuncudur.

2015 yılından itibaren Analar ve Anneler, Kadın Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi dizilerde yer almıştır. 2020 yılında Menajerimi Ara dizisinde Emrah karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

TİYATRO OYUNLARI

Sahibinden Kiralık/ Oyuncu - 2019

DİZİLER

Menajerimi Ara (Emrah, TV dizisi 2020)

Kadın (Levent, TV Dizisi 2018)

Umuda Kelepçe Vurulmaz (Sarp, TV Dizisi2016-2017)

Analar ve Anneler (Haluk, TV Series 2015)

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