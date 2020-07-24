'Menajerimi ara' dizisinin çekimlerinden ilk kareler yayınlandı
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'Menajerimi ara' dizisinin çekimlerinden ilk kareler yayınlandı

Çok yakında Star TV'de yayınlanmaya başlayacak Ay Yapım'ın merakla beklenen uyarlama dizisi 'Menajerimi Ara'nın çekimlerinden ilk kareler yayınlandı.

'Menajerimi ara' dizisinin çekimlerinden ilk kareler yayınlandı
24.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:53

Ünlü oyuncular ve menajerlerinin dünyasını tüm açıklığıyla masaya yatıran, dünyada yayınlanmaya başladığı günden bu yana büyük ilgi gören 'Call My Agent' isimli dizi Ay Yapım'ın yapımcılığında 'Menajerimi Ara' ismiyle Türkiye'ye uyarlanıyor.

Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak'ın kaleme aldığı Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda oturduğu, kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli oyuncuların yer aldığı dizinin çekimlerinden ilk kareler paylaşıldı.

İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin spot ışıkların altında gizlenen ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yaşandığı oyuncular ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini anlatan dizi çok yakında Star TV'de başlıyor.

Kaynak: Bültenler

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