Menajerimi Ara: Dicle kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Dicle karakterini canlandıran Ahsen Eroğlu kimdir?

Star Tv'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Menajerimi Ara dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Menajerimi Ara oyuncuları merak ediliyor. Menajerimi Ara: Dicle kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Dicle karakterini canlandıran Ahsen Eroğlu kimdir?

Ahsen Eroğlu'nun da kadrosunda yer aldığı Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Menajerimi Ara oyuncuları merak ediliyor. Menajerimi Ara: Diclekimdir , gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Diclekarakterini canlandıran Ahsen Eroğlukimdir? İşte detaylar haberimizde...

MENAJERİMİ ARA: DİCLE KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterini " Ahsen Eroğlu " canlandırıyor. Ahsen Eroğlu'nun dizideki karakterinin adı "Dicle "tır.

MENAJERİMİ ARA: AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Ekim 1994

Kaç yaşında: 26 yaşında

Ahsen Eroğlu (27 Ekim 1994, Çorlu, Tekirdağ), Türk oyuncudur.

27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da doğan Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nu bitirmiş ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da almıştır.

Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer almıştır.

2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yapmıştır. Eroğlu, şu sıralar Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol karakter Dicle'yi oynamaktadır.

DİZİLER

Menajerimi Ara

Kuzgun

İstanbullu Gelin

Kızlarım İçin

Anne

Muhteşem Yüzyıl Kösem

Modern Habil Kabil