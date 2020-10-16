Menajerimi Ara "Dicle" kimdir? Ahsen Eroğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler

Beğeniyle izlenilen Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncularından birisi "Ahsen Eroğlu" 'dur. Dizice 'Dicle' karakterini canlandırmaktadır. Peki Ahsen Eroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, rol aldığı diziler nelerdir, dizide hangi karakteri canlandırmaktadır?

Ahsen Eroğlu, Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol karakter Dicle'yi oynamaktadır. Peki Ahsen Eroğlu kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır, doğum tarihi ne, burcu ne?

MENAJERİMİ ARA DİCLE KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Menajerimi Ara dizisindeki "Dicle" karakterini 'Ahsen Eroğlu' canlandırmaktadır.

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Ahsen Eroğlu 27 Ekim 1994, Çorlu, Tekirdağ doğumlu Türk oyuncu.

Ahsen Eroğlu doğum tarihi : 27 Ekim 1994

Ahsen Eroğlu kaç yaşında : 25 yaşında

Ahsen Eroğlu nereli : Tekirdağ

Ahsen Eroğlu mesleği ne : Oyuncu

Ahsen Eroğlu burcu ne : Akrep

Ahsen Eroğlu boyu kaç : 1.65 m

Ahsen Eroğlu kilosu kaç : 49 kilo

27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da doğan Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nu bitirmiş ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da almıştır.

Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer almıştır.

2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yapmıştır. Eroğlu, şu sıralar Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol karakter Dicle'yi oynamaktadır.

AHSEN EROĞLU ROL ALDIĞI DİZİLER

2020-Günümüz : Menajerimi Ara

2019 : Kuzgun

2018 : İstanbullu Gelin

2017 : Kızlarım İçin

2016-2017 : Anne

2016 : Muhteşem Yüzyıl Kösem

2015 : Modern Habil Kabil