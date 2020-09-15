Menajerimi Ara 4. bölüm izle! Menajerimi Ara yeni sezon 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konus
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Menajerimi Ara 4. bölüm izle! Menajerimi Ara yeni sezon 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konus

Menajerimi Ara Star TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Menajerimi Ara 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 4. bölüm kesintisiz izle!

Menajerimi Ara 4. bölüm izle! Menajerimi Ara yeni sezon 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konus
15.09.2020 17:35 | Son Güncelleme: 15.09.2020 17:57

Star TV ekranlarında başlayan Menajerimi Ara dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konusu ne merak edildi. Menajerimi Ara 4. bölüm izle! Menajerimi Ara 5. Bölüm fragmanı yayınlandı!

15 EYLÜL MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Star'da yakında seyircisi ile buluşacak olan 'Menajerimi Ara'nın ikinci tanıtımı yayınlandı. Çok yakında Star TV ekranında yayınlanacak dizinin yeni tanıtımında seyirci menajerlerin dünyasına adım atan Dicle'nin (Ahsen Eroğlu) hikayesine tanık oluyor.

Menajerimi Ara 4. bölüm izle! Menajerimi Ara yeni sezon 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konus

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle heyecanla beklenen 'Menajerimi Ara' dizisinin geri sayımı devam ediyor.

Yayınlanan yeni tanıtımda İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor.

Menajerimi Ara 4. bölüm izle! Menajerimi Ara yeni sezon 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konus

Ali Bilgin'in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan 'Menajerimi Ara' dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşıyacak.

Çok yakında Star TV ekranında seyirciyle buluşacak dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

MENAJERİMİ ARA 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

menajerimi Ara yeni bölüm 20.00'de başlayacak.

MENAJERİMİ ARA 4. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

MENAJERİMİ ARA 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Menajerimi Ara 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle, Barış'ın peşinden dövüşlerin yapıldığı depoya kadar gider. Bu sırada Kıraç, Dicle'nin onun arabasını alıp gittiğini fark etmiştir. Bütün ekip Dicle'yle Barış'a ulaşmaya çalışır. Ne yazık ki bu durum vampir Ece'nin gözünden kaçmaz ve iyi haberin kokusunu alan kadın Barış'ın peşine düşer. Barış, başına açtığı bunca beladan nasıl kurtulacak dersiniz?

Bu sırada Kıraç'ın oyuncusu Derya Baykal ile Feris'in oyuncusu Müjgan Ferhan Şensoy'a bir filmde anne kız rolünü oynamaları için teklif gelir. Ancak durumun iki oyuncu için de beklenmedik zorlukları olacaktır.

Dicle'nin çok acil olarak Çağatay Ulusoy'a ulaşması gerekir. Ama kimse Çağatay'ın nerede olduğunu bilmiyordur. Dicle, adeta bir dedektif gibi Çağatay'ın peşine düşer. Bu sırada Jülide sonunda Çınar'ı oyuna gelmeye ikna eder.

Kıraç, Dicle'yi en sevdiği yönetmenin galasına davet eder. Dicle'nin babasından hiç beklemediği bir jesttir bu. Ancak gala ne yazık ki Dicle'nin hayal ettiği gibi geçmez.

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