Menajerimi Ara 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara 26. bölümde neler olacak? Menajerimi Ara 25. bölüm izle! Menajerimi Ara son bölümde ne ol
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Menajerimi Ara 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara 26. bölümde neler olacak? Menajerimi Ara 25. bölüm izle! Menajerimi Ara son bölümde ne ol

15.02.2021 02:55 | Son Güncelleme: 15.02.2021 02:59
Menajerimi Ara 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara 26. bölümde neler olacak? Menajerimi Ara 25. bölüm izle! Menajerimi Ara son bölümde ne ol

Menajerimi Ara dizisi son bölümüyle bugün ekranları başında bekleyen sevenleriyle buluştu. Menajerimi Ara 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara 26. bölümde neler olacak? Menajerimi Ara 25. bölüm izle! Menajerimi Ara son bölümde ne oldu?

Star TV ekranlarında her pazar saat 20.00'da izleyenleriyle buluşan Menajerimi Ara dizisi beğeni toplamaya devam ediyor. Son bölümün ardından 26. bölüm merak ediliyor. Peki Menajerimi Ara 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara 26. bölümde neler olacak? Menajerimi Ara 25. bölüm izle! Menajerimi Ara son bölümde ne oldu?

Menajerimi Ara 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara 26. bölümde neler olacak? Menajerimi Ara 25. bölüm izle! Menajerimi Ara son bölümde ne ol

MENAJERİMİ ARA 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Menajerimi Ara 26. bölümde neler olacak? merak edenler için Menajerimi Ara 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmandan önce yayınlanan önizlemesinde Barış, birine sinirleniyor ve yumruklamaya başlıyor. Menajerimi Ara 26. bölümüyle 21 Şubat'ta Star TV'de oynayacak.

MENAJERİMİ ARA 26. BÖLÜM ÖNİZLEME İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Menajerimi Ara 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara 26. bölümde neler olacak? Menajerimi Ara 25. bölüm izle! Menajerimi Ara son bölümde ne ol

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Menajerimi Ara son bölüm 25. bölümde yaklaşan 'Sevgililer Günü', Barış ve Dicle'nin aşkına yeni heyecanlar katar. Ancak maalesef 'Sevgililer Günü' ajanstaki herkes için mutlu bir gün değildir. Uyumlu bir çift olan oyuncuları bir reklamda oynamak üzereyken ayrılan Kıraç ve Feris, onları barıştırmak için ellerinden geleni yaparken kendi özel hayatlarında bu kadar şanslı olmayacaklardır. Feris'in Serkan'ın evli olduğunu öğrenmesiyle büyük bir karar vermesi gerekirken, Kıraç da Mayda'yla kaderlerini belirleyecek son adımı atar.

Çınar ise Jülide'ye yaptığı hatadan sonra Serdar Ortaç'la birlikte depresyona girmiştir. Bütün ekip Peride'nin düzenlediği tekler partisinde biraz olsun moral bulmak üzereyken Dicle ve Barış'ın fotoğraflarının herkes tarafından görülmesi olayları yine içinden çıkılmaz bir hale sokar.

MENAJERİMİ ARA 25. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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