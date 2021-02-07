Menajerimi Ara 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 24. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim? Menajerimi Ara konusu!

Menajerimi Ara Star TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Menajerimi Ara 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 24. bölüm kesintisiz izle!

Star TV ekranlarında başlayan Menajerimi Ara dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken, Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konusu ne merak edildi. Menajerimi Ara 24. bölüm izle! Menajerimi Ara 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle'nin evinde yaşadığı beklenmedik olay herkesi telaşlandırırken Serkan'ın Gülben Ergen için istediği toplantı herkesi bir araya getirir. Gülben Ergen'in çözülmesi gereken karışık programı için EGO Ajans ilk kez takım halinde çalışır. Feris'in oyuncusunun sette yaşadığı gerginlikler işlerin karışmasına sebep olur. Çınar'ın daha önce Gökçe Bahadır için ayarladığı filmlerin sözleşme ihlali EGO Ajans'ın geleceğini tehlikeye atarken, Kıraç Serkan'la ilgili araştırmalarına devam eder. Çınar bir yandan Serdar Ortaç, diğer yandan Gökçe Bahadır meselesi ile ilgilenirken, aldığı sürpriz kararla Serkan'ın karşısına çıkar. Feris yaşadıklarının etkisiyle hiç beklenmedik bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Çınar'ın öğrenecekleri ise herkesi çok şaşırtacaktır.

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MENAJERİMİ ARA 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Menajerimi ara saat 20:00'da ekranlara gelecek. Menajerimi ara dizisinin 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı

MENAJERİMİ ARA 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ