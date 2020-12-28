Menajerimi Ara 18. Bölüm 2. Fragman
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Menajerimi Ara 18. Bölüm 2. Fragman

28.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:48

Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır.

Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…

Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans'ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle'yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle'nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris'in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

Menajerimi Ara 18. Bölüm 2. Fragman
Menajerimi Ara 18. Bölüm 2. Fragman

Kaynak: DailyMotion.com

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