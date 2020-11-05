Menajerimi Ara 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara hangi gün, saat kaçta?

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yaptığı, Ekin Atalar tarafından senaryosu kaleme alınan Türk yapımı televizyon dizisi Menajerimi Ara 12 bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara hangi gün, saat kaçta?

Drama ve komediyi harmanlayan dizi, prestijli bir yetenek ajansında dört menajerin asistanlarıyla birlikte yaşadıklarını merkeze alıyor. Menajerimi Ara 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara hangi gün, saat kaçta?

MENAJERİMİ ARA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Star TV ekranlarında yayınlanan yapım, Pazar günü saat 20:00'da izleyici ile buluşuyor. Peki, Menajerimi Ara son bölümde neler oldu?

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle, gerçeklerin ortaya çıkma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sırlarının bir kişi tarafından açığa çıktığını öğrenen Kıraç, bir yandan sırrı saklamak için her şeyi göze alırken diğer yandan gizemli kişiyi bulmak için harekete geçer. Çınar'ın oyuncusu Aslı'nın babasıyla arasında yaşananlar magazin gündemini sarsınca işler içinden çıkılmaz bir hale gelir. Bütün ajans, bu büyük krizi çözmeye çalışırken gerçeklerin ortaya çıkışı herkesi derinden etkileyecektir. Dicle, Emir ve Barış arasında yaşanacak sürpriz gecede gerginlik zirveye tırmanırken, herkes gerçek duygularıyla yüzleşmek zorunda kalır. Buse'yi diziden kovdurmakla Kıraç'ı korumak arasında bir seçim yapmak zorunda olan Dicle'nin yapacağı hamle herkes için yepyeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Sırrı bilen gizemli kişinin kim olduğu ise merak konusudur.

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