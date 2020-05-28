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Menajer Gürel Bergen: "Adnan Kovacevic'i Türkiye'ye getirmek istiyorum"

Polonya, Sırbistan, Arnavutluk gibi ülkelerde futbolcu taraması yapan menajer Gürel Bergen, Bosna Hersekli futbolcu Adnan Kovacevic'e dikkat çekerek, "Bu futbolcuyu Türkiye'ye getirmek isterim. Bunun dışında Jose Kante ve William Remy de önemli potansiyeli olan isimler" ifadelerini kullandı.

Menajer Gürel Bergen:
28.05.2020 09:24 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:27

Polonya, Sırbistan, Arnavutluk gibi ülkelerde futbolcu taraması yapan menajer Gürel Bergen, Bosna Hersekli futbolcu Adnan Kovacevic'e dikkat çekerek, "Bu futbolcuyu Türkiye'ye getirmek isterim. Bunun dışında Jose Kante ve William Remy de önemli potansiyeli olan isimler" ifadelerini kullandı.

Korona virüs sonrasında Türkiye'nin transfer konusunda Balkanlara yöneleceğini söyleyen ve özellikle bu ülkelerde birçok futbolcunun temsilciliğini yapan menajer Gürel Bergen, Türkiye'ye getirmek istediği 3 ismi söyledi. Bosna Hersekli oyuncu Adnan Kovacevic'in yanı sıra Jose Kante ve William Remy'nin çok potansiyelli isimler olduğunu ifade eden Bergen, zamanı geldiğinde çıkaracakları farklı isimler olduğunu da sözlerine ekledi. Arnavutluk'ta oynayan forvet Kyrian Nwabueze'nin Türk futboluna çok uygun ve skorer bir isim olduğunu söyleyen Bergen, "Bu oyuncunun Türkiye yetkisini aldık. Çalışmamızı yapıyoruz. Bunun dışında başka oyuncularda var. Resmiyete döküldüğünde bunları açıklayacağız" dedi.

"Furgan Polat'ın potansiyeli ortada"

Birçok Süper Lig takımının gündeminde olan Eskişehirsporlu Furgan Polat'la ilgili de konuşan Gürel Bergen, "Furgan için bu sezon içerisinde bazı kulüplerin girişimi oldu ancak transfer gerçekleşmemişti. Kendisiyle ilgilenen bazı kulüpler var ama zor bir süreçten geçiyoruz, pandemi süreci bitip ligler oynanırken bu transferle ilgili tam kesin bir noktaya gelmiş oluruz. Furgan köklü ve büyük bir camiada yetişti. Eskişehirspor'un oyuncusu ve milli takımlarda da göre aldı. Bundan sonraki süreci birlikte planlayıp kendisi için en iyisi ne olacaksa, tercihini de o şekilde yapacağız. Bu Süper Lig takımları da olabilir yurt dışı da olabilir. Kendisi çok çalışkan, azimli, tam bir profesyonel. Hedeflerine ulaşma konusunda ise emin adımlarla ilerliyor. Bize düşen ise onun yanında olup doğru kararlar almasına yardımcı olmak" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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