Menajer Erkut Söğüt: Avrupa'nın Yarısı Yusuf Yazıcı'nın Peşinde
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın menajeri Erkut Söğüt, "Avrupa'nın yarısı Yusuf Yazıcı'nın peşinde" dedi.
Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın menajeri Erkut Söğüt, İtalya basınına yaptığı açıklamalarda transfer hakkında konuştu.
"İNGİLTERE, ALMANYA VE İSPANYA..."
21 yaşındaki futbolcunun geleceği hakkında konuşan Söğüt, "Yusuf'un müthiş bir yeteneği var. Şüphesiz, Türkiye'de oynayan en iyi genç yetenek. Süper Lig'de 10 gol attı, tekniği mükemmel. İtalya'dan kendisi için teklifler alıyoruz. Menajeri olarak söyleyebilirim ki Avrupa'nın yarısı Yusuf'u istiyor. İngiltere'den, Almanya'dan ve İspanya'dan önemli takımlardan teklifler geldi." dedi.
"SERIE A MÜKEMMEL OLUR"
Yusuf Yazıcı için en iyi ligin İtalya olacağını belirten Erkan Söğüt, "Dediğim gibi İtalya'dan teklifler var. Alman ve İngiliz kulüpleri de çok istekliler. Bence bu kalitede bir oyuncu Serie A için mükemmel olur. Kendisi saf bir yetenek." diye konuştu.
BAŞKAN, SATMAYACAĞIZ DEMİŞTİ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde ''Defalarca söyledik, anlamadılar. Bu 3 oyuncumuz da altyapı için büyük örnek. Bu örnekleri böyle zamanda kaybedersek, arkalarından gelenlere bir şey anlatamayız. Bu futbolculara değer vermemiz gerekir. Değer vermenin yolu da onları takımda tutmak, en iyi performansı almak. Okay'ı da, Abdülkadir'i de Yusuf'u da satmak istemiyoruz'' sözlerini kullanmıştı.
-
Diğer yarısı da Abdülkadirin herhalde atma recep din kardeşiyiz derler piyasa yapmak için atmayın yaaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
yusufun fiziği yetersiz. ingilterede zorlanır. italya yada almanyada başarılı olur benceCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Iyi para eder BAŞKANUUUMMMCevap Yaz Yayından Kaldır
-
NİÇUN SATMAYURSİN BATAYURUK E BAŞKAAN BATİNCA TURŞİSİNİMİ KURECEUKCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Kabul edelim Adam hepimizi guldurduCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır