Men of War 2'nin çıkış tarihi açıklandı

İkinci Dünya Savaşı'na geri dönen Men of War 2, Batı ve Doğu Cephesi'nde hikaye görevlerine sahip olacak ve beş oyuncuya kadar tek oyunculu ve coop görevler yer alacak.

Çevrimiçi çok oyunculu, oyuncuların çatışma ve meydan okuma haritalarında müttefikler, Sovyetler ve Almanlar olarak savaşabilecekleri veya yapay zeka güçlerine karşı iş birliği yapılabilecek bir mod içerek. Ayrıca oyunda mod desteği de olacak.

Best Way tarafından geliştirilen Men of War 2, 1C Entertainment tarafından yayınlanıyor. Men of War 2, 2022'de PC Steam'de satışa sunulacak.

Savaşı daha önce hiç olmadığı gibi yaşayın! Büyük beğeni toplayan Real Time Strategy serisinin beklenen devamı olan Men of War II, yepyeni birimler, konumlar, kampanyalar ve oyun modları ile serinin ticari marka tarihi doğruluğu ve İkinci Dünya Savaşı'nın Doğu ve Batı Cephelerinde aksiyon dolu oynanışla birlikte burada.

MEN OF WAR 2 FRAGMANI

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet