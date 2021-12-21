MEMYO Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Topluluğu 202. Yardım Kampanyasını İhtiyaç Sahipleriyle Buluşturdu. Yeni

BATMAN (Habermetre) - Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Topluluğu 202. Yardım kampanyasını Batman Sason Çiçekli İlkokulundaki ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu.

Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin hazırladığı ve sürdürdüğü yardım kampanyasında 15 kişilik anasınıfının ihtiyacı karışılandı. Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Topluluğu, sosyal medya aracılığıyla destekçilerinden, kuru boya, pastel boya, sulu boya, oyun hamuru, kalem, silgi, kağıt, parmak boya, fon kartonları, ritim çubukları, eğitici oyuncaklar gibi kırtasiye ve eğitim malzemeleri temin edildi.

Trakya'dan tüm Türkiye'ye uzanan yardım eli MEMYO Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Topluluğu, her geçen gün minik öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Batman Sason Çiçekli İlkokulu öğrencileri, Üniversite öğrencilerine, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Veli SIRIM'a, öğretim görevlileri, Hakan URUÇ'a, Sercan GÜLAY'a, Sevginar NALBANTOĞLU'na ve Yarkın ÇELİK'e teşekkür ederek minnetlerini ilettiler.

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