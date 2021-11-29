MEMYO Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Topluluğu 201. Yardım Kampanyasını İhtiyaç Sahipleriyle Buluşturdu. 24-11-2021

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Topluluğu 201. Yardım kampanyasını Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu.

Üniversite öğrencileri ve öğretim görevlilerinin büyük gayretleriyle beşinci yılını dolduran MEMYO Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Topluluğu Kısa süre içerisinde 201 yardım kampanyası düzenleyerek yaklaşık 6. 000 kadar minik kalbin ihtiyaçlarını karşıladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinde de yardımlarını ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaya devam etti. MEMYO Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Topluluğu yardım kampanyaları, öğrencilerin büyük destekleriyle bir süreç aşamasında gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştiren yardım kampanyaları ihtiyaç sahibi öğrencilerin bulunması, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eksiklerinin tespiti, kampanya hazırlama, destekçilerin bilgilendirilmesi, iyi ki varsın mesajı, ihtiyaç listesi tamamlandığında paketleme, kampanyanın son bulması, kargo, geri bildirim süreçlerinden oluşmaktadır.

Trakya'dan tüm Türkiye'ye uzanan yardım eli MEMYO Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Topluluğu, her geçen gün minik öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Üniversite öğrencileri, minik kalplere dokunmanın, onlara yardım eli uzatmanın gururunu, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Veli SIRIM'a, öğretim görevlileri, Hakan URUÇ'a, Sevginar NALBANTOĞLU'na, Yarkın ÇELİK'e ve Sercan GÜLAY'a teşekkür ederek minnetlerini ilettiler.

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