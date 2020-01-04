Memurun zamlı maaşı belli oldu: En düşük 4 bin TL

04.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:56

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı.



Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. Euronews.com'da Görüntüle