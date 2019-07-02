Memurun gözü haziran enflasyonunda
Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.
Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.
Kaynak: Dunya.com
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