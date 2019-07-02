Memurun gözü haziran enflasyonunda

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Memurun gözü haziran enflasyonunda

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Kaynak: Dunya.com

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