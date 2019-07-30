Memurların zam pazarlığı başlıyor
Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri perşembe günü başlayacak.
Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri perşembe günü başlayacak.
Kaynak: Dunya.com
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