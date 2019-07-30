Memurların zam pazarlığı başlıyor

Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri perşembe günü başlayacak.

Memurların zam pazarlığı başlıyor

Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri perşembe günü başlayacak.

Kaynak: Dunya.com

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