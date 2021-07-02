Memurların yüzde 64,66'sı sendikalı
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Memurların yüzde 64,66'sı sendikalı

Memurların yüzde 64,66'sı sendikalı
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Türkiye'de 2 milyon 658 bin 555 memurdan 1 milyon 718 bin 984'ünün sendika üyeliği bulunuyor.

Türkiye'de 2 milyon 658 bin 555 memurdan 1 milyon 718 bin 984'ünün sendika üyeliği bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2 milyon 658 bin 555 memurdan 1 milyon 718 bin 984'ünün herhangi bir sendikaya üyeliği bulunuyor.

Memurların sendikalaşma oranı ise yüzde 64,66 olarak belirlendi.

Memur-Sen üye sayısında ilk sırada

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 1 milyon 4 bin 152 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu.

Memur-Sen'i 430 bin 183 üye ile Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), 132 bin 225 üye ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) takip etti.

Hizmet kollarındaki durum

"Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri", 1 milyon 224 bin 644 sendikalı memur sayısıyla örgütlülüğün en fazla olduğu hizmet kolu oldu.

Bu hizmet kolunda Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim-Bir-Sen) 427 bin 386, Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikasının (Türk Eğitim-Sen) 213 bin 888, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının (Eğitim Sen) da 71 bin 642 üyesi bulunuyor.

647 bin 512 sendikalı memur sayısına sahip "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" hizmet kolunda, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasının (Sağlık-Sen) 245 bin 850, Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikasının (Türk Sağlık-Sen) 101 bin 714, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının (SES) ise 19 bin 398 üyesi var.

"Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri" kolunda ise 282 bin 317 sendikalı kamu görevlisi bulunuyor. Bu hizmet kolunda da Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) 75 bin 671, Türkiye Büro Çalışanları Sendikası (Türk Büro-Sen) 44 bin 192, Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen) 8 bin 814 üyeye sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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