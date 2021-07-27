Memurları taşıyan otobüs otomobil ile çarpıştı: 18 yaralı
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Memurları taşıyan otobüs otomobil ile çarpıştı: 18 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Memurları taşıyan otobüs otomobil ile çarpıştı: 18 yaralı Kastamonu'da memurları taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 18 kişi yaralandı.

Memurları taşıyan otobüs otomobil ile çarpıştı: 18 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da memurları taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 18 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu Daday Karayolu üzerindeki Gölköy mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesinde görev yapan memurları taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs şarampole devrilirken, otomobil ise yol kenarına savruldu. Kazada 1'i ağır 18 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulansa alınarak çevredeki hastanelere sevk edildi.

Araçların hurdaya döndüğü kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Memurları taşıyan otobüs otomobil ile çarpıştı: 18 yaralı
Memurları taşıyan otobüs otomobil ile çarpıştı: 18 yaralı
Memurları taşıyan otobüs otomobil ile çarpıştı: 18 yaralı
Memurları taşıyan otobüs otomobil ile çarpıştı: 18 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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