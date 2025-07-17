Memurlara yarı zamanlı çalışmada maaştan kesilir mi?

Memurlara yarı zamanlı çalışmada maaştan kesilir mi?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında memurlara müjdeyi verdi. Peki, Memurlara yarı zamanlı çalışmada maaştan kesilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamada, memurlara müjdeyi verdi. Erdoğan, "Memurlara çocukları ilköğretim çağına gelene kadar, yarı zamanlı çalışma hakkı tanıyoruz. Düzenleme bu gece yürürlüğe girecek" dedi. Peki, Memurlara yarı zamanlı çalışmada maaştan kesilir mi?

MEMURLARA YARI ZAMANLI ÇALIŞMADA MAAŞTAN KESİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuğu olan memurlara yarı zamanlı çalışma hakkının getirildiğini söyledi. Düzenlemenin bu akşam yönetmelikle hayata geçeceğini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Bugünkü kabine toplantısında aile yılı kapsamında aile kurumunu destekleyici adımlar atıyoruz. Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma planını çıkarıyoruz. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı bu planda aile içi bağların güçlendirilmesi sağlanacak.

Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Memurlar doğumdan itibaren çocuk ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Bu akşam yayımlanacak yönetmelikle memurlar, doğumdan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek."

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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