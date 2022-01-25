Memurlar yarın çalışacak mı? 26 Ocak Çarşamba Yarın mesai var mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı. Açıklama sonrası, Memurlar yarın çalışacak mı? Yarın mesai var mı, merak edildi.

İstanbul'u esir alan kar yağışı nedeniyle kentte dünden beri birçok tedbir alındı. Vatandaşların yollarda kalması nedeniyle bazı noktalarda araç kuyrukları oluşurken, havalimanlarında uçuşlar iptal edildi. Kente Anadolu'dan ve Trakya'dan araç girişleri ise kısıtlandı. Peki, memurlar yarın çalışacak mı? Yarın mesai var mı?

26 OCAK ÇARŞAMBA MESAİ VAR MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından 6 yeni tedbir açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malül, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİME PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR ARA VERİLDİ

Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına, İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

ARAÇLARIN KENTE GİRİŞ YASAĞI DEVAM EDECEK

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir.

İlimizdeki karla mücadele çalışmalarında İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan "Kış Tedbirleri Genelgesi" kapsamında oluşturulan; arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal çalışma gruplarında 18.029 personel ve 5.227 araç ile müdahale edilmiştir. Saygıdeğer hemşehrilerimizin alınan önlemlere verdikleri destekler ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz." denildi.

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