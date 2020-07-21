Memura sakal bırakma yasağı kalkıyor mu? Sakallı memura verilen cezayı mahkeme iptal etti
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Memura sakal bırakma yasağı kalkıyor mu? Sakallı memura verilen cezayı mahkeme iptal etti

Memur-Sen üyesi bir yönetici sendikasının aldığı karar doğrultusunda kravatsız ve sakal tıraşı olmadan işe geldi. Uyarı cezası alan memur konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme memur lehine karar verdi.

Memura sakal bırakma yasağı kalkıyor mu? Sakallı memura verilen cezayı mahkeme iptal etti
21.07.2020 08:07 | Son Güncelleme: 21.07.2020 08:21

Memur-Sen yöneticisi, sendikasının kararı doğrultusunda iş yerine sakal tıraşı olmadan ve kravatsız gelen memura yönetici uyarı cezası verdi. Memurun davranışını sendikal faaliyet olarak değerlendiren mahkeme, uyarı cezasını iptal etti.Üst mahkemeler kararı onarsa karar emsal teşkil ederek memurlar için yasak kalkmış olacak.

SAKALLI MEMURA VERİLEN CEZAYI MAHKEME İPTAL ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapan Memur-Sen'e bağlı Ulaştırma Memur-Sen İstanbul 2 No'lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Murat Okur, üyesi olduğu sendikanın aldığı 'serbest kıyafet eylemi' kararı doğrultusunda iş yerine sakal tıraşı olmadan ve kravatsız gelmeye başladı. Bunun üzerine memur hakkında soruşturma başlatıldı. Memura, 'Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak' fiilini işlediği gerekçesiyle uyarma cezası verildi. Memur cezanın iptali istemiyle dava açtı.

İstanbul 10. İdare Mahkemesi, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı olarak iş yerine sakallı ve kravatsız gelen Memur-Sen üyesi memurun eylemini, 'sendikal faaliyet' kabul etti ve kurumun memura verdiği 'uyarı' cezası iptal edildi.

MEMURA SAKAL BIRAKMA YASAĞI KALKIYOR MU?

Karar, istinaf yolu açık olmak üzere oy birliğiyle alındı. İdare mahkemesinin bu kararının üst mahkemeler tarafından da kabul görmesi durumunda eğer sendika kararı da varsa memurların sakal tıraşı olmadan ve kravatsız olarak iş yerine gelmesinin önü açılacak.

İdare mahkemesinin bu kararının üst mahkemeler tarafından da kabul görmesi durumunda eğer sendika kararı da varsa memurların sakal tıraşı olmadan ve kravatsız olarak iş yerine gelmesinin önü açılacak.

MEMURA SAKAL BIRAKMAK YASAK MI?

Kamu çalışanlarının iş yerindeki kılık ve kıyafetleri 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik' ile düzenleniyor. Birinci maddede, "Bu yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır" hükmü yer alıyor.

Yönetmelikte, kamu çalışanları için "Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez" hükümleri yer alıyor.

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