Kademeli Emeklilik Federasyonu: Emeklilikte Adalet Arayışı Büyüyor

Kademeli Emeklilik Federasyonu Genel Sekreteri Fatma Köseoğlu, Radyo Sputnik'te Çalışma Hayatım programına katıldı. EYT düzenlemesi sonrası büyüyen kademeli emeklilik talebinin temel nedeninin adalet arayışı olduğunu belirten Köseoğlu, emeklilik yaşları arasında 17-20 yıllık bir uçurum oluştuğunu ifade etti.

Köseoğlu, prim gün sayısı yüksek olmasına rağmen emeklilik yaşını bekleyenler olduğuna dikkat çekerek, 2008 sonrası ve EYT öncesi düzenlemeler nedeniyle arada kaldıklarını ve büyük bir uçurumla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Türkiye'de 38-40 yaşında emekliler varken, 50 yaşında olup 60 yaşını bekleyenlerin bulunduğunu belirtti.

Bu adaletsizliğin çalışma hayatına yansıdığını vurgulayan Köseoğlu, prim yükselirken maaşın düştüğünü ve bunun dayanılmaz bir hal aldığını kaydetti. İşe giriş tarihi yerine ödenen primlerin esas alınmasını isteyen Köseoğlu, primlerinin yok sayıldığını ve yaşları büyüdüğü için aylık bağlanma oranlarında düzenleme yapılmasını talep etti.

Kaynak: Haber Merkezi