Memur zammı ve emekli zammı ne zaman? Memur maaşı ve emekli maaşı zammı ne kadar? Memur maaşı zammı ve emekli maaşı zammı için nefesler tutuldu. Açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranı ile birlikte 3 milyon memura ve 13 milyon emekliye 2018 yılında uygulanacak maaş zammı belirlenecek. Peki Memur maaşı zammı ve emekli maaşı zammı ne zaman belli olacak?

Memur maaşı ve emekli maaşı zam oranları için milyonlarca vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Türkiye'deki 3 milyon memur ve 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren 2018 maaş zam oranları, enflasyon oranının açıklanması ile birlikte belli olacak. Peki memur maaaşı zammı ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? İşte 2018 emekli maaşı ve memur maaşı zammı hakkında detaylar.

MEMUR MAAŞI ZAMMI VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Çeşitli kurumlarda memur olarak çalışmakta olan ve emekli olan milyonlarca vatandaş, Aralık ayı enflasyon rakamları için heyecanla bekliyor. Enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte memur maaşı zammı ve emekli maaşı zammı da belli olacak ve böylece 2018 zam oranları açıklanacak.



Maaşlarına yapılacak zammı merakla bekleyen yaklaşık 17 milyon vatandaş, enflasyon oranının açıklanmasını bekliyor. Bilindiği üzere Aralık ayı enflasyon oranı 3 Ocak Çarşamba günü (yarın) açıklanacak.

EMEKLİYE ZAM VE MEMURA ZAM NE KADAR OLACAK?

Habertürk TV Ekonomi Müdürü Serdar Kuter, geçtiğimiz günlerde emekliye ve memura zam konusunda Habertürk TV'de yaptığı değerlendirmede yapılacak zam konusunda açıklamalarda bulundu. Kuter, yaptığı değerlendirmede "Memur maaşına her dönem zam oluyor. 2017'de öngörülen zam oranı yüzde 3+4 olarak planlandı. Yılın ikinci yarısında ilk 5 ayda oluşan enflasyon yüzde 4,94. Yani ikinci gördüğümüz +4'ün üzerinde yani 0,94'lük bir fark oluştu. Eğer Aralık ayında enflasyon hiç artmasa bile ki artacaktır; memurlar yüzde 1 oranında bir zam alacaktır.