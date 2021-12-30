Memur zammı ne zaman açıklanacak? 2022 Memur maaşı kaç TL, ne kadar olacak? Memur zamları belli oldu mu, hangi gün açıklanır? Bu hafta açıklanır mı?

Memur maaşı belli oldu mu 2022? Memur zammı açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2022? Yeni yılda memurlar ne kadar maaş alacak? Yeni memur zammı kaç TL olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı asgari ücretini 4 bin 250 TL olarak duyurduğu toplantıda işveren için müjdeli bir haber verdi. Erdoğan, "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Böylece işverenin üzerinden 450 TL'lik bir yükü kaldırmış oluyoruz" dedi. Bunun akabinde vatandaşlar, Memur zammı belli oldu mu 2022? Memurlara ne zaman zam gelecek, memur zammı ne kadar? Memur maaşları kaç TL olacak? merak etti.

ASGARİ ÜCRET 2022 AÇIKLANDI MI?

Asgari ücrette milyonların merakla beklediği an geldi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan heyet, ortak bir noktada buluştu. Kararı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam değişecektir. Asgari ücret yüzde 50 oranında artmış oldu." ifadelerini kullandı.

MEMUR MAAŞI BELLİ OLDU MU 2022?

Memur zamlı maaşları henüz belli olmadı. Asgari ücret açıklanmasının ardından belli olacak.

MEMUR ZAMLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Asgari ücret belli olduktan sonra rakam konuşacağız. Ocak 15'te maaşlara yansıyacak şekilde bu düzenlemeyi tamamlayacağız." açıklamasını yapmıştı.

Buna göre yakın bir zamanda memur zamlarının açıklanması bekleniyor.

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU MU? NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettiklerini duyurdu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Yalçın, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Memur-Sen Yönetim Kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ek zam talebini görüştüklerini bildirdi. Yalçın, "Görüşmede, vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik." ifadesini kullandı.

MEMURLARA DA VERGİ MUAFİYETİ GELİYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Normalde asgari ücretlileri kapsayan vergi muafiyetinin kapsamı genişletildi. Böylece muafiyet memurlar dahil çalışan herkesi kapsayacak. Düzenlemeden 18,5 milyon çalışan yararlanacak.

"ENFLASYON FARKININ ÜZERİNDE BİR SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ YAPILACAK"

Bakanlık'tan memurların ek zammına ilişkin yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.

Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."

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