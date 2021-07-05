Memur zammı nasıl hesaplanır? Memur zammı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziran ayında yüzde 1,94olarak gerçekleşti Yıllık enflasyon! Haziran ayı enflasyon oranı 2021! Memur zammı nasıl hesaplanır? Memur zammı ne kadar oldu?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Peki, Memur zammı nasıl hesaplanır? Memur zammı ne kadar oldu?

MEMUR ZAMMI NE KADAR?

Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak.

YILLIIK ENFLASYON ORANI

Son dakika: Haziran ayı ve yıllık enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Buna göre memur ve emekliler yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam alacak.