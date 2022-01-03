Memur zamları belli oldu mu? Enflasyon sonrası memur zammı yüzde kaç olacak?
Uzun süredir merakla beklenen memur zamları konusu 2021 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla daha da mark edilmeye başlandı. Peki, Memur zamları belli oldu mu? Enflasyon sonrası memur zammı yüzde kaç olacak? İşte, detaylar…
2021'İn en çok konuşulan konularından olan enflasyon oranları bugün açıklandı ve 2021 enflasyon oranı belli oldu. Memur maaşların ile ilişkili olan enflasyon açıklaması sonrası Memur zamları belli oldu mu? Enflasyon sonrası memur zammı yüzde kaç olacak merak edildi.
Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli zammı da ortaya çıktı. Buna göre, memur ve memur emeklilerine yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.
2021 yılı temmuz-kasım döneminde enflasyon temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti. 2021 aralık dönemi enflasyonu ise 13,58 oldu. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon 23,65 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıklaması ile memur ve emeklinin maaşlarına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da netlik kazandı. Bu rakamlara göre memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek. Böylelikle toplamda yüzde 25,65 oranında zam yapılması bekleniyor.
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