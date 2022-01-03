2021'İn en çok konuşulan konularından olan enflasyon oranları bugün açıklandı ve 2021 enflasyon oranı belli oldu. Memur maaşların ile ilişkili olan enflasyon açıklaması sonrası Memur zamları belli oldu mu? Enflasyon sonrası memur zammı yüzde kaç olacak merak edildi.

MEMUR ZAMLARI BELLİ OLDU MU?

Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli zammı da ortaya çıktı. Buna göre, memur ve memur emeklilerine yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklamasının ardından memur, memur emeklileri ve SSK emeklilerinin zam oranı da netleşti. TÜİK'in verilerine göre 2021'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 23,65 olarak gerçekleşti. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Buna göre memurlar yüzde 20,65 oranında enflasyon farkı alacak. Memurlar 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5 sözleşme zammı almıştı. Bununla birlikte memur ve memur emeklilerin ocak maaşına toplam yüzde 25,65'lik artış yansıyacak. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25,47, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22,47 olarak şekillendi. REFAH PAYI ARTIŞI GÜNDEME GELEBİLİR Bu zamların üzerine 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor. MAAŞLAR NE KADAR OLACAK? En düşük memur maaşı: 5.665 En düşük memur emeklisi aylığı: 4.037 En düşük işçi emeklisi aylığı: 2.041 En düşük esnaf emeklisi aylığı: 2.214 En düşük çiftçi emeklisi aylığı 2.087

2021 YILININ ENFLASYON VERİLERİ

2021 yılı temmuz-kasım döneminde enflasyon temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti. 2021 aralık dönemi enflasyonu ise 13,58 oldu. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon 23,65 olarak gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI DA BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıklaması ile memur ve emeklinin maaşlarına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da netlik kazandı. Bu rakamlara göre memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek. Böylelikle toplamda yüzde 25,65 oranında zam yapılması bekleniyor.

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