Memur zamları belli oldu mu? Memur zammı 2021! En düşük memur maaşı ne kadar?
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Memur zamları belli oldu mu? Memur zammı 2021! En düşük memur maaşı ne kadar?

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Memur sendikaları ile hükümet arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmasının ardından memur zamları detaylandırıldı. Peki, memur zammı 2021 ne kadar oldu? Memurlara ne kadar zam yapıldı? Memur zamları belli oldu mu? En düşük memur maaşı ne kadar?

Memur zamları belli oldu mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından bugün açıklanması beklenen anlaşma kapsamında, ek ödemeler ve diğer ödemelerle birlikte memur ve memur emeklilerinin zammı belli oldu. Peki, memur zammı ne kadar oldu? 20021 memurlara ne kadar zam yapıldı? Memur zamları belli oldu mu? En düşük memur maaşı ne kadar?

EN DÜŞÜK MEMUR ZAMMI NE KADAR?

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi. Tarafların anlaşma sağladığı görüşmeler neticesinde memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 liraya yükselmişti. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MEMUR ZAMLARI BELLİ OLDU MU?

Hükümet ile memur konfederasyonları memur ve memur emeklisinin zam görüşmelerine anlaşma sağladı. Memur ve memur emeklileri 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için ise yüzde 7 artı enflasyon farkı, 2023'ün ilk 6 ayı için ise yüzde 8 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için ise yüzde 6 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Memur zamları belli oldu mu? Memur zammı 2021! En düşük memur maaşı ne kadar?
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