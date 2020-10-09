Memur yapma vaadeyle 5 kişiyi 200 bin lira dolandırdı

VAN'da kendisini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtıp, 5 kişiyi devlet memuru yapma vaadiyle 200 bin TL dolandıran N.G., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.