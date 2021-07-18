Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Memur ve memur emeklilerinin ekonomik ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlayacak.

Memur ve memur emeklilerinin ekonomik ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlayacak.

Kamudaki 700 binden fazla işçiyi kapsayan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de süreç gelecek günlerde başlayacak.

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 2 Ağustos'ta yapılacak.

Seyyanen zam ve refah payı talepler arasında

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket etme kararı alan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirledi.

Konfederasyonların ortak talepleri arasında; maaş ve aylıklara oransal zammın yanında, seyyanen zam ve refah payı verilmesi, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gibi maddeler yer alıyor.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak taleplerini 26 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.

Anlaşma sağlanamazsa kararı Hakem Kurulu verecek

Yasal olarak ağustos ayında bağıtlanması gereken sözleşme süreci, 2 Ağustos'ta Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak ilk toplantıyla resmi olarak başlayacak. Sözleşmenin genelinde ve hizmet kollarında talep edilen maddelerin görüşülmesiyle ilerleyecek müzakere takvimi, ağustosun üçüncü haftasında sona erecek.

Taraflar arasına bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, sözleşmeye dair nihai kararı verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Bedelli askerlik ücreti yıl sonuna kadar 43 bin lira oldu
Bedelli askerlik ücreti yıl sonuna kadar 43 bin lira oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Seda Sayan Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Balotelli Burak Elmas Şenol Güneş Alper Yılmaz Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 11:12:50. #1.14#

title